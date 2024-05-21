المطران تابت للشبيبة المارونية في كندا: ضرورة الحفاظ على القيم التي نقلها إليكم أباؤكم من لبنان

شارك 750 شابًا وشابة من مختلف الرعايا الكندية التابعة لأبرشية مار مارون في المؤتمر السنوي للشبيبة المارونية، الذي عقد في رعية مار شربل في اوتاوا، برعاية راعي الأبرشية المطران بول – مروان تابت.

وشدّد المطران تابت، على "ضرورة الحفاظ على القيم التي نقلها إليهم أباؤهم من لبنان، ويعيشونها في مجتمع مختلفة عاداته وتقاليده عن عاداتهم وتقاليدهم، فاستطاعوا أن يشهدوا للحق في حياتهم وفي محيطهم، واجتهدوا أن يكونوا فيه كالخميرة في العجينة. ودعا الشبيبة المسيحية إلى الحفاظ على هذه التقاليد الروحية والاجتماعية والعائلية، مع ما يتطلبه هذا الأمر من شجاعة استثنائية تمكّنهم من عدم الذوبان في مجتمعاتهم الجديدة".

أمّا اليوم الثاني فحفل بنشاطات متعددة باركها البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي بكلمة مصوّرة أثنى فيها على هذه الظاهرة الشبابية مع ما يعنيه الالتزام المسيحي من موجبات تفرض على جميع المؤمنين، وبخاصة الشباب منهم، سلوكيات قد تتعارض مع متطلبات الحياة العصرية وما فيها من أفكار هدّامة.

استهلّ اليوم الثالث والأخير لتجمع الشبيبة المارونية بالذبيحة الالهية التي ترأسها المطران تابت في حضور ممثل رئيس الحكومة الكندية ستيفن مكانن والسفير اللبناني فادي زيادة.

وشارك في الذبيحة الإلهية السفير البابوي في كندا إيفون جوردوفيتش الذي نقل إلى لشبيبة المارونية بركة قداسة البابا فرنسيس، لافتا الى ان "من المناسب للغاية أن يختار مؤتمركم هذا العام موضوع: "متجذرٌ في المسيح والتقاليد". القرار الذي اتخذه والديكم وأجدادكم لتعزيز الثقافة والتقاليد ‏المارونية بعيداً عن الوطن الأم ينبع من قناعة عميقة بأن تلك التقاليد هي من الأهمية كي نتناقلها من جيل إلى جيل. فمن ثقافتنا، نتعلم ‏كيف نكرم والدينا وأحبائنا، وكيف نحترم الزواج والعائلة، وكيف نحل النزاعات والتوترات، وكيف نتعاون لخلق مجتمع عادل ‏ومزدهر. والأهم من كل هذا، فإن الثقافة الصحيحة تنقل أيضاً مفهوما عن علاقة الله والإنسان، ومن نكون نحن أمام الله‎.‎ مثل هذه المفاهيم وأساليب الحياة لا غنى عنها لكل واحد منا، لأن الأشياء التي نكرمها ونعتز بها تحدد من سنكون عليه مستقبلاُ رجالا ‏أو نساء. لذلك أشجعكم على أن تكونوا طلاباً منتبهين للثقافة المارونية، ليس فقط لأنها إرثكم الأسري، ولكن لأنها تقدم لكم حكمة ‏تراكمية من قرون من التجارب‎".

وأضاف: "أكثر من ذلك، تقاليدكم المارونية هي تقاليد مسيحية، وهي متجذرة ليس فقط في تراكم تاريخي للعادات و"أفضل الممارسات"، بل فوق ‏كل شيء في اللقاء مع يسوع المسيح. بقدر ما تعتز بتقاليدك الثقافية والعائلية المارونية، يجب أن تتعلم أيضًا أن تعتز بالمسيح في ‏جوهر هذه الثقافة وخاصة من خلال التفاني في عبادة الله، وهو الأمر الذي يتجلى بشكل جميل في طقوس الكنيسة المارونية‎".