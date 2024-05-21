أصدر قاضي التّحقيق في بيروت أسعد بيرم قراره الظنّي بملف الفساد في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، والمتعلّق بقبض رُشى مقابل إنجاز وتسريع معادلات الشّهادات لطلّاب عراقيّين. وقضى القرار بمنع المحاكمة عن رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سرّ لجنة المعادلات ما قبل التّعليم الجامعي بالتّكليف في وزارة التربية أمل شعبان، من الجرائم كافّة الّتي نُسبت إليها، كما قضى القرار الظنّي بالمدّعى عليهما الموظّفَين ردوي وأنطوني باسيم بجرم الرّشوة، سندًا للمادّة 351 من قانون العقوبات، والسمسار حسين جبق بجرم الرّشوة أيضًا سندًا للمادّتين 351 و353/ عقوبات.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار ظني لبيرم بمنع المحاكمة عن أمل شعبان والادعاء على 3 آخرين بملف الفساد بوزارة التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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