ميقاتي بحث مع مولوي وصليبا في آخر المستجدات الأمنية والتقى كرامي

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ظهر اليوم في السراي الحكومي، وعرض معه آخر المستجدات الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية.

ثم اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا واطلع منه على عمل المديرية، إضافة الى الأوضاع الأمنية.

إلى ذلك، استقبل رميقاتي رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على رأس وفد من التيار.

وبعد اللقاء، ذكر كرامي "أننا طرحنا على ميقاتي تعديل المادة 51 من قانون الضمان كما اطلعناه على مشروع القانون الذي نقوم بتحضيره وهو تحت عنوان "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة"، وأبدى ميقاتي تأييده للمشروع، بعد أن أبلغنا رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعمه للمشروع كذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهو مشروع يؤمن العدالة لكافة الموظفين في القطاعين العام والخاص لانصافهم في موضوع نهاية الخدمة بعد الضرر الذي لحق بهم نتيجة الازمة المالية والاقتصادية".