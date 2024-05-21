بلدية شبعا: انقطاع الهاتف عن البلدة بشكل كليّ لنفاد المازوت ونناشد شركتي الخليوي تزويد مركزيها بالمادة

ناشدت بلدية شبعا القيمين على شركتي الهاتف الخليوي "ألفا" و"mtc" تزويد مركزيّ الشركتين التي تحوي المولدات الكهربائية، بمادة المازوت.

وأشارت إلى أنّه "منذ أكثر من أسبوع توقفت هذه المولدات بسبب نفاد مادة المازوت ما أدى إلى توقف المولدات عن العمل وانقطاع الهاتف عن البلدة بشكل كلي وعزل البلدة هاتفيا عن باقي المناطق اللبنانية".

وطلبت من الشركتين "العمل سريعًا لتزويد المولدات الكهرباء العائدة لها بمادة الديزل بالطرق التي يجدونها مناسبة لهم، لما في ذلك مصلحة لسمعة الشركتين وخدمة المواطنين الصامدين في بلدتهم والنازحين منها، والذين حرموا منذ أكثر من أسبوع من نعمة الهاتف بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على البلدة وبشكل شبه متواصل".