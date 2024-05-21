بلدية فنيدق: القوى الأمنية والجيش سيقومان بدوريات لحجز كل دراجة أمام مباني الثانوية والمهنية والمدارس بالبلدة

وجهت بلدية فنيدق بيانا الى أهالي البلدة، أعلمت فيه "بعد عشرات النداءات بما يتعلق بموضوع ركاب الدراجات النارية والتصرفات المزعجة وغير الأخلاقية أمام مباني الثانوية والمهنية والمدارس وعلى الطريق الجديد، والأصوات المزعجة التي تصدر من هذه الآليات ليلا ونهارا"، أصحاب الدراجات النارية "ضرورة عدم المرور أمام الأماكن المذكورة سابقا، حيث إن القوى الأمنية والجيش سيقومان بدوريات مستمرة لحجز كل دراجة توجد في هذه الأماكن ووضع أصحابها تحت طائلة المسؤولية القانونية، بالإضافة إلى إزالة جميع المخالفات المنتشرة في البلدة، شاكرين للجيش والقوى الأمنية اهتمامهما بسلامة طلابنا ومجتمعنا من كل حالات الصخب والإزعاج والقلق، ونؤكد أن هذا القرار هو مطلب عموم أهالي البلدة".

وشددت البلدية على المختارين والفاعليات في البلدة عدم تغطية "أي شخص يخل بالأمن وسلامة الناس وراحتهم"، متمنية على "أصحاب الدراجات من العقلاء، والذين يستفيدون منها في كسب قوتهم أو التحرك النافع الابتعاد عن الأماكن المذكورة سابقا حتى لا يتم مصادرة دراجاتهم، حيث لا يمكن لنا حماية أي دراجة غير مرخصة بغض النظر عن طبيعة استخدامها من قبل صاحبها"