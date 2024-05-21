باسيل التقى سفراء المجر والهند وإيطاليا

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التقى رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، سفير المجر في لبنان Ferenc Csillag.
واستقبل أيضًا سفير الهند في لبنان نور رحمن شيخ، وكان بحث في شؤون السّاعة وسُبل تفعيل العلاقات بين لبنان وكلّ من المجر والهند.
كما التقى باسيل في زيارة تعارفيّة، سفير إيطاليا في لبنان المعيّن حديثًا Fabrizio Marcelli، وكان عرض للعلاقات بين لبنان وإيطاليا.
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