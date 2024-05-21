حاصباني: ضبط الحدود ضرورة لضبط السلاح على أنواعه ووجهاته ودعم الجيش أولوية

أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، في تصريح، تعليقًا على موضوع ضبط شاحنات أسلحة، أنّ "ضبط الحدود ضرورة لضبط السّلاح على أنواعه ووجهاته. لذلك، دعم الجيش اللبناني سياسيًّا ومادّيًّا ومعنويًّا للقيام بهذه المهمّة، أولويّة".
وكان قد اندلع حريق في شاحنة تنقل بضائع، أثناء مرورها على المسلك الغربي للأوتوستراد بين البترون وكفرعبيدا، وعند حضور عناصر الدفاع المدني لإخماد النّيران وحضور الأجهزة الأمنية، تمّ العثور على مسدّسات حربيّة في كابين الشّاحنة.
بدوره، أفاد مصدر قضائي بارز لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "القوى الأمنيّة اللّبنانيّة ضبطت شاحنةً آتيةً من تركيا تحوي 500 مسدّس، عائدة لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطنيين في جنوب لبنان".
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