بيسكوف: ليس لزيلينسكي شرعية عقب 20 مايو

ياسر رشاد - القاهرة - علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مسألة شرعية رئاسة فلاديمير زيلينسكي، مؤكدا أن روسيا تنطلق من الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا عن سؤال بخصوص مسألة شرعية رئاسة فلاديمير زيلينسكي: "نحن ننطلق من الموقف الذي أعلنه الرئيس الروسي في مؤتمره الصحفي بالصين، بإمكان الجميع أن يسمع ذلك، وقد قيل كل شيء بوضوح هناك، ونحن ننطلق من ذلك".

وأشار بوتين في وقت سابق، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.

وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".

أوكرانيا: إصابة شخصين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

أصيب شخصان من ولاية دونيتسك بأوكرانيا جراء قصف روسي استهدف المنطقة خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن رئيس إدارة ولاية دونيتسك الإقليمية فاديم فيلاشكين قوله، اليوم الثلاثاء - في بيان له - "في 20 مايو أصاب الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك: في بيفنيتشني ويليزافيتيفكا".

وأشار فيلاشكين، إلى أن العدد الإجمالي لضحايا القوات الروسية في منطقة دونيتسك وصل إلى (1966 قتيلا و4906 مصابين) وقد تم إعلان العدد دون الأخذ في الاعتبار منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وكانت (يوكرينفورم) قد أفادت أمس /الاثنين/، بأن الجيش الروسي أطلق النار في منطقة دونيتسك، وتم تسجيل إصابات في سبع مناطق.

وزير الدفاع الأمريكي: دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأوكرانيا ثابت ومتواصل

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأوكرانيا ثابت ومتواصل.

وقال أوستن - خلال اجتماعه مع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم/الثلاثاء/" إننا نعمل على تأمين احتياجات أوكرانيا على المديين القصير والطويل"، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر رهانه بشأن سقوط أوكرانيا وتراجع الدعم الدولي لكييف.

وأضاف "سنظل مع حلفائنا وشركائنا نركز على تأمين متطلبات أوكرانيا على المدى القريب في خاركيف وأماكن أخرى، وسنواصل العمل لإيجاد حلول سريعة لاحتياجات أوكرانيا على المدى الطويل".

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1380 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و605 دبابات و14 ألفا و699 من المركبات المدرعة و12 ألفا و779 من النظم المدفعية و1077 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و811 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2085 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و383 من المركبات وخزانات الوقود".