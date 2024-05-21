من داخل النعش.. صورة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وإمام جمعة تبريز

ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت صورة متداولة، لجثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الكفن داخل النعش قبل مراسم تشييع جنازته في تبريز، وصورة أخرى لإمام جمعة مدينة تبريز سيد محمد علي آل هاشم، كان ضمن الخليج 365 المرافق للرئيس الإيراني .

وبدأت اليوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم، ما أسفر عن مصرع كل ركابها، وتستمر المراسم لأيام وتمر بمدن إيرانية من تبريز إلى قُم وبيرجند وطهران، وصولاً إلى مشهد حيث الدفن.

الرئيس الإيراني