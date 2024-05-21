سلطات إسبانيا اعلنت سحب سفيرتها من الأرجنتين بشكل نهائي

أعلنت إسبانيا "سحب سفيرتها من الأرجنتين بشكل نهائي بعدما رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الاعتذار عن تصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وزوجته". واشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الى اننا "سنسحب سفيرتنا من بوينوس آيرس" بعدما استُدعيت الأحد للتشاور"، مضيفًا "ستبقى السفيرة بشكل نهائي في مدريد. لن يكون للأرجنتين بعد اليوم سفير إسباني".

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