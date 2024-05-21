"القسام" أعلنت عن قتل جنود إسرائيليين وجرح آخر في عمليات عسكرية في تل الزعتر وجباليا

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ عسكري، "أننا استهدفنا 5 جنود صهاينة بقنبلة يدويّة وأجهزنا عليهم من المسافة صفر في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة".

وفي بلاغ آخر، أكّدت استهداف دبابة إسرائيلية بعبوّة "العمل الفدائي" وتفجير عبوة في جنود إسرائيليين بتل الزعتر أيضًا.

هذا، وقالت "القسام": "قصفنا بقذائف هاون مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة"، في حين كشف في عملية أخرى عن ""أننا استهدفنا بقذيفة "TBG" قوة صهيونية تحصّنت في منزل وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في تل الزعتر شمالي القطاع".

هذا، أفاد الجناح العسكري لحركة "حماس" في بلاغ عسكري آخر، بـ"أننا فجرنا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا".