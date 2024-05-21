ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35647 قتيلًا و79852 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35647 شهيدًا و79852 مصابًا".

وفي هذا السياق، أكّدت الوزارة أنّ "الاحتلال ارتكب 5 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها إلى المستشفيات 85 شهيدًا و200 مصاب".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.