الخطوط السنغافورية: وفاة شخص وإصابات جراء اضطرابات حادة على متن رحلة من لندن

اعلنت "الخطوط السنغافورية"، عن "وفاة شخص واصابة آخرون بجروح جراء اضطرابات حادة تعرضت لها طائرة للخطوط الجوية السنغافورية أثناء رحلة من لندن الى سنغافورة، قبل أن يتمّ تحويل مسارها الى بانكوك".

واشارت الى انه "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر"، لافتة الى أن الطائرة كانت تنقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".