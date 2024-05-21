الاحصاء المركزي: ارتفاع اسعار الاستهلاك 1,74 % في نيسان

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن "مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,74 % بالنسبة لشهر آذار 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن نيسان 2024 بلغ 59,67%، بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023".

واشارت الى ان "أما التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,49%

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,56%

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,57%

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,11%

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2,47%

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,55 %

واشارن الى انه "يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على : www.cas.gov.lb".