انتشال العامل الذي سقط في خزان حبوب الصويا في سلعاتا متوفيا

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بـ"العثور على العامل ل. ع من جبل محسن الذي تعرض للسقوط في خزان زيت الصويا أثناء عمله في إحدى شركات الزيت في سلعاتا".

واشارت الى ان "اثناء افراغ حمولة الصويا انجرف عليه جب حبوب الصويا حيث استغرق العمل على انتشاله قرابة الساعة".