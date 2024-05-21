عودة بحث مع سفيرة الولايات المتحدة في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة

بحث متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان ليزا جونسون، في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

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