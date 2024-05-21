بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، مع رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان أحمد الموسوي، في مواضيع يعنى بها قطاع النقل البري في لبنان، ولاسيما في ما يتعلق بتعرفة النقل، وكذلك تم التطرق إلى بعض الأمور المتعلقة بالشحن بالترانزيت والإجراءات المعتمدة على المعابر الحدودية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاشغال بحث مع رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في ما يتعلق بتعرفة النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.