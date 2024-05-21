التطبيع مع السعودية.. مقترح أمريكي لوقف الحرب في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تقدم بصفقة جديدة لإسرائيل من أجل قبول مقترح التهدئة في غزة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن الصفقة تشمل التطبيع مع السعودية وتوفير غطاء أمنيا أميركيا، إضافة إلى توفير دعما لتحالف يضم دول المنطقة بمواجهة إيران.

وأضافت أن الصفقة تتضمن أيضًا استثمار مليارات الدولارات في قطاع غزة بتأثير إسرائيلي، في مقابل موافقة تل أبيب على إنهاء الحرب.

كما يتضمن المقترح الأمريكي، إعلان الحكومة الاسرائيلية أنها تعمل لخلق أفق سياسي لتطبيق حل الدولتين.

وأشار الإذاعة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحدد موقفه بعد من المقترح، قائلة إنه "لم يعلن رفضه له كما لم يعلن قبوله".