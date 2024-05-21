ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، "الجميع "على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يعاني من التهاب في الرئة ويخضع لبرنامج علاجي في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن سلمان طمأن في بداية الجلسة الأسبوعية الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة، الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن تقديره لكل من سأل عن صحته"، وداعياً "المولى عز وجل أن ينعم عليه بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية".

وكان الديوان الملكي السعودي قال مساء الأحد إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يعاني من التهاب في الرئة وسيخضع لبرنامج علاجي.