بنك saib يطلق أحدث فروع في المنيا لتحقيق الشمول المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك saib افتتاح فرعاً جديداً في محافظة المنيا لتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي متطلبات العملاء، والتوسع في صعيد مصر وبالأخص المنيا ضمن استراتيجية البنك التوسعية.

وبحسب بيان للبنك جاء الافتتاح، ارتفع إجمالي فروع بنك saib بعد افتتاح فرع المنيا إلى 43 فرعاً تنتشر عبر المدن والمحافظـــات الرئيسية.

وجاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وأفضل نجيب رئيس الجهاز التنفيذي والعضو المنتدب للبنك وطارق عبده نائب العضو المنتدب للبنك وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع ولفيف من قيادات البنك وعملائه.

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة البنك الطموحة في مدّ وتطوير شبكة الفروع واستراتيجية البنك التي تهدف إلى الوصول بشبكة فروع البنك لمستوى تنافسي وتقديم مستوى متميز من الخدمة المصرفية، وتطوير وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء.

وأكد مسؤولوا البنك استعدادهم لتلبية جميع الاحتياجات المالية والبنكية للمجتمع المحلي في المنيا والمناطق المجاورة حيث تعد هذه الخطوة مهمة لتوفير وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوعة للمواطنين في المحافظة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة فى التوسع في الشمول المالي وتيسير المعاملات البنكية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح البنك أن مجلس إدارة البنك يؤمن بأن الاستثمار في صعيد مصر ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل البلاد بأكملها، تحت مظلة دعم مبادرات البنك المركزي لتعزيز مبدأ الشمول المالي ونشر الثقافة المالية مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية ويساهم في زيادة الاستقرار الاقتصادي.

وقام البنك بتزويد الفرع بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا بالإضافة إلى تركيب شاشات تفاعلية لعرض منتجات البنك و Digital banking corner مما يوفر لعملاء البنك الراحة والسرعة في أداء الخدمات المصرفية.

كما تم تجهيز صالة خاصة لكبار العملاء لتحقيق التميز والخصوصية وسرعة إنجاز معاملاتهم المصرفية.