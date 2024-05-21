بعد 45 جريمة.. مسجل خطر يقتل جاره في الإسكندرية والمحكمة تعاقبه

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل وشهرته "الإسرائيلي" بالسجن لمدة 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل جاره خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 34511 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، وعقب نقله إلى المستشفى توفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحقيقات، أنه إثر خلافات سابقة علي مدار 3 أشهر بين المتهم "م.إ.ا" عاطل، وبين المجني عليه "س.م.م"، وقبل الواقعة بيومين حضر المجني عليه أمام سكن عائلة المتهم، وحدثت مشادة كلامية بسبب الأطفال وخلافات جيره، وانصرف بعد ذلك.

وأضافت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، بحث المتهم عن المجني عليه، وعند مشاهدته حدث مشاجرة علي أثرها أخرج المتهم من ملابسه سلاح أبيض مطوة، وتعدي علي المجني عليه بعدد 3 طعنات في الصدر والفخذ، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي بعد ذلك بسبب إصابته وتحرر محضر بالواقعة.

ووفقا للتحقيقات فإن المتهم مسجل خطر تحت رقم "15/795 ب- فرض سيطرة"، وله ملف إجرامي بعدد 45 قضية ضرب وأسلحة بيضاء ومخدرات، ويحمل اسم شهرة "الإسرائيلي".

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.