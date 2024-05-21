"أ ف ب": مسلحون قتلوا نحو 40 شخصًا في وسط نيجيريا

أفاد المفوض الإعلامي بالحكومة في نيجيريا موسى ابراهيم الشمس لوكالة "فرانس برس"، أن "مسلّحين على دراجات نارية قتلوا نحو 40 شخصًا في هجوم بشمال وسط البلاد".

وبحيب الزكالة، وقع الهجوم مساء الاثنين في منطقة واسي بولاية الهضبة التي تشهد منذ فترة طويلة نزاعات على الأراضي والتعدين وأعمال عنف طائفية.