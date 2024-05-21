ولي العهد السعودي: أطمئن الجميع على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، إنه "يطمئن الجميع على صحة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بعد إصابته بالتهاب في الرئة"، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.
وكان قد أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد الماضي، أن الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة"، لافتاً الى أن "الملك سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب".
وكان الديوان قد أعلن في وقت سابق، أن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
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