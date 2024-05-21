الاتصالات الإسرائيلية أوقفت بثّ أسوشيتد برس الذي يظهر الوضع في غزة والوكالة شجبت الاجراء

أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أننا "صادرنا معدات تصوير وبث لوكالة أسوشيتد برس في سديروت كانت الجزيرة تستخدم بثها".

بدورها، شجبت وكالة "أسوشيتد برس"، إجراءات الحكومة الإسرائيلية "لوقف بثنا الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتنا"، معتبرةً أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".

وذكرت الوكالة أنّ "الحكومة الإسرائيلية استندت في وقف بثنا لاستخدام مسيء لقانون وسائل الإعلام الأجنبية الجديد"، موضحًة أنّ "الجزيرة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منا".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على موقع تجمع الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في جنين إثر اقتحامه.

وأكّد القناة إصابة صحفي برصاص القوات الإسرائيلية خلال إطلاقها النار على الموقع.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، الأمر الذي أدى إلى زيادة في مقتل فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، إضافة لزيادة عمليات الاعتقال.