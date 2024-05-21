الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام أرباح الأصول الروسية لتسليح أوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة من أجل تسليح أوكرانيا، فيما تضغط الولايات المتحدة الأميركية من أجل خطة أبعد من ذلك.

ويأمل الاتحاد الأوروبي بأن تدر الخطوة حوالى ثلاثة مليارات يورو (3,3 مليارات دولار) سنويا لمساعدة كييف في وقت تسعى للتصدي للهجوم الروسي المستمر منذ 2022، والذي يحقق تقدمًا في الوقت الحالي.

وقالت سلطات بلجيكا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "المجلس الأوروبي أكد اتفاقه لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول روسيا المجمّدة لدعم الدفاع عن النفس للجيش الأوكراني وإعادة الإعمار في سياق العدوان الروسي".

وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا في شباط 2022.

وتحتفظ منظمة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا بحوالى 90 في المئة من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على خطة الاتحاد الأوروبي، ستذهب 90 في المئة من الفوائد إلى صندوق مركزي يستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا بينما سيستخدم 10 في المئة منها لإعادة الإعمار.

تأتي الموافقة النهائية على خطة الاتحاد الأوروبي بعد شهور من السجالات القانونية وفي وقت تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا لخطة أوسع نطاقا في قمة مجموعة السبع.

وترتبط الخطة التي طرحتها واشنطن ولندن بتقديم مجموعة السبع قرضا بقيمة حوالى 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوما بأرباح مستقبلية من أصول روسية مجمّدة حول العالم.

وفي حال تبنيها، يبدو مرجّحا أن تحل خطة مجموعة السبع محل نظام الاتحاد الأوروبي.

يتوقع أن تتصدّر هذه المسألة المحادثات بين وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا هذا الأسبوع ويمكن أن يتفق القادة عليها خلال قمة الشهر المقبل.