قوى الأمن والجامعة اللبنانيّة نظّما ندوة حول "تطور الجريمة العالميّة لنظام التحقيق" بالتعاون مع الشرطة الإيطاليّة

نُظّمت في مقرّ الإدارة المركزيّة للجامعة اللبنانيّة ندوة بعنوان "تطوير الجريمة العالميّة لنظام التحقيق" وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي والشرطة الإيطاليّة لمكافحة الجريمة المُنظّمة والإرهاب، ومن أجل تعزيز العلاقة بينهما.

وحضر الندوة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس الجامعة اللبنانيّة بسّام بدران، والسفير الإيطالي في لبنان فابريسيو مارسيللي “Fabrizio Marcelli”، ونائب رئيس الشرطة الإيطاليّة السيّد فيتوريو ريزي “Vittorio Rizzi”، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، وعدد من الملحقين الأمنيّين والعسكريّين في سفارات متعدّدة.

تطرق المجتمعون، في الندوة، الى "الأهميّة الحيويّة لهذا المكتب في مكافحة الجرائم أينما وقعت، وأهمية التعاون بين الأجهزة المُختصّة بغية ملاحقة المجرمين وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة"، لافتين الى "خطورة الجرائم الإلكترونيّة في المجتمعات، والخطر الذي يؤثّر على البنية التحتيّة المتعلّقة بها".