الجيش: توقيف 6 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت مديرية التوجيف في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 6 أشخاص".
وفي التفاصيل، أوضحت المديرية، أنه "تم دهم منازل مطلوبين في بلدة مزرعة بيت صليبي – بعلبك، وتوقيف المواطنَين (م.ص.) و(ع.م.) لقيامهما بعمليات سلب بقوة السلاح على طريق عام نبع المورج – عيون السيمان – حدث بعلبك، وحيازتهما أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية".
كذلك تم دهم منازل مطلوبين في بلدة السماقية – عكار، وتوقيف المواطنَين (ف.ع.) و(ف.س.) لحيازتهما أسلحة وأعتدة عسكرية. اضافةً الى توقيف المواطنَين (ا.ع.) و(ص.ع.) في منطقة وادي النحلة – البداوي لتورطهما في إشكال تخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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