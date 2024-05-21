رئيس بلدية وادي خالد: بهاء الحريري خير ممثل لنا لاستكمال مسيرة والده

توجه رئيس بلدية وادي خالد نور الدين أحمد الى النائب ايهاب مطر بالقول بانه "كان وسيبقى مشروع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري حلم كل لبناني وطني، ومن الأجدر والاوفى بالمحافظة على استكمال مسيرته غير ابنائه، وكما بات معروفا فان رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري علق عمله السياسي لاسباب باتت معروفة، لذلك فاننا نرى الابن البكر للرئيس الراحل بهاء الحريري خير ممثل لنا لاستكمال مسيرة والده، ويكفي ان الشيخ بهاء فخرا ان ليس لديه اي علاقة او ارتباط بأي شكل من الأشكال بالمنظومة السياسية الفاسدة.

واردف في بيان، "من هنا، نفتخر بوجود الشيخ بهاء الحريري بيننا الذي يمثل خيارنا، خصوصا ان الساحة السنية تفتقد لشخصية وطنية لديها مشروع سياسي واضح ومعروف، وهو استكمال مسيرة رفيق الحريري الذي دفع دمه ثمنا لهذا المشروع. ونحن على ثقة كاملة بأن الشيخ بهاء الحريري سيكون على قدر المسؤولية لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني بكافة فئاته".

وكان النائب ايهاب مطر اعتبر بانه على بهاء الحريري الانخراط في العمل السياسي بمباركة سعد الحريري.