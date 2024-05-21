شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لتنظيم الاتصالات: إزالة 3000 مقوى غير مشروع للشبكات واعتماد 3076 محطة محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أهم الانجازات التي حققها الجهاز العام الماضي، في مقدمتها الانتهاء من تنفيذ نحو 90% من المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة والذي يستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتنفيذ عدد 750 ضبطية قضائية للأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة نحو 3000 مقوي غير مشروع للشبكات والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الافراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الثلاثاء، و المخصص لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025.

وقال "شمروخ" إنه جري التوسع في تغطية الطرق والمناطق وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول حيث تم إنشاء واعتماد 3076 محطة محمول خلال عام 2023 فقط، والتوسع في إنشاء المحطات الصغيرة وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية بمحافظات شمال سيناء والقليوبية والفيوم ومطروح.



وتابع "شمروخ" أن الجهاز تقدم على مؤشر الأداء التنظيمي المعتمد من الاتحاد الدولي G5 Regulatory Index إلى المستوى الخامس المتقدم وهو المستوى الأعلى عالميًا، فضلا عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر GSMA Connectivity وما ترتب عليه من صعود مصر للمجموعة المتقدمة للمرة الأولى.



ولفت "شمروخ" إلي فوز مصر برئاسة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية والتابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والحصول على عدد 8 مناصب دولية لإدارة المجموعات الدراسية لمؤتمر WRC-27 من 2023 حتى 2027، وكذا الفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة إفريقيا خلال الفترة من 2023 حتى 2026.



ونوه الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلي حصول الجهاز على المركز الثاني عالميًا، والأول عربيًا، في مسابقة "سايبر دريل" للأمن السيبراني المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات