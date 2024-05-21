شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش موازنة هيئة سلامة الغذاء بإجمالى 695.8 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن العام المالى 2024/2025.

واستعرض ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، موضحا أن جملة تقديرات الموازنة 695 مليونا و834 ألف جنيه، مقارنة بـ 604 ملايين للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 210 ملايين جنيه، و310 ملايين جنيه للباب السادس (الاستثمارات) و75 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و71 مليون جنيه لبند المصروفات الأخرى، و29 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه زيادة حوالي 30 مليون جنيه، ورد ممثل الهيئة بأنها تخص زيادة في الأجور، والعمال المستعان بهم على الباب الرابع، كما سأل "سالم"عن انخفاض مكافأة حضور جلسات ولجان، ورد ممثل الهيئة بأن ذلك في إطار خطة ترشيد الإنفاق.

كما تساءل عن تخصيص مكافآت للمستشارين 10 ملايين جنيه، وكم عدد المستشارين في الهيئة؟، ورد ممثل الهيئة بأن الهيئة بها 4 مستشارين بينهم 3 مستشارين قانونيين، والهيكل الوظيفي لها لم يكتمل وهم يتولوا عمل إدارة الشئون القانونية، وكذلك سأل عن خفض مليون في إيجار مقرات وأراضي ومخازن، وأوضح مسئول الهيئة ن هناك عقود إيجار بها زيادة سنوية، كما تساءل عن بند وسائل النقل فيه خفض أكثر من 50% من 22 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، وردت الهيئة بأنه في إطار ترشيد الإنفاق.

وأشار سالم، إلى أن الموازنة كلها تأشيرات خاصة 695 مليون جنيه، ورد الهيئة بأن الموازنة كلها ممولة من الصناديق الخاصة ولا تأخذ عجز موازنة من الموازنة العامة للدولة.