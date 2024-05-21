شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئته البرلمانية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا مع أعضاء هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب- رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية- أمين تنظيم الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة المركزية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، بما في ذلك مشاريع القوانين التي سيتم تقديمها لخدمة المواطنين والنهوض بمختلف القطاعات، فضلًا عن عرض القرارات والتوصيات التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة، وذلك بالتنسيق بين كل من النواب والأمانة المركزية وأمانات المحافظات.

من جانبه، استهل اللواء محمد صلاح أبو هميلة، كلمته خلال الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، مشيداً بجهودهم المتميزة في خدمة الوطن والمواطن.



واستعرض الأمين العام للحزب، بعض الضوابط والتوصيات الواجب اتباعها من قبل السادة النواب داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية للمجلس، وذلك أثناء تقديم طلبات الإحاطة أومناقشتها.

وفي سياق متصل، أوضح أحمد الألفي خلال كلمته، الخطوات المستقبلية لتعزيز دور الحزب في مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية من خلال أعضائه بمجلس النواب.



كما أكد أمين تنظيم الحزب، على ضرورة العمل على تنمية وتطوير العمل الخدمي في الشارع، بما يعود بالنفع على كل من المواطنين والحزب.



اجتماع حزب الشعب الجمهورى



اجتماع حزب الشعب الجمهورى

اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب