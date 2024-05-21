شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى للاتصالات" يعلن إطلاق خدمة شرائح الاتصال المدمجة "eSIM" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتزم قريباً إطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى اليوم الثلاثاء، و المخصص لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025.

وأضاف محمد شمروخ، أن هناك حوار يُجرى حاليا مع شركات الاتصالات الأربعة، ومن القضايا المطروحة رخصة الجيل الخامس.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حرص الجهاز جذب الاستثمارات وجودته مع الحفاظ علي هيبة الدولة، قائلا: " هنسمع للشركات ونتحدث عن إطار عادل لجميع الشركات مساوى يراعي فيه كافة الأعراف الدولية، دون لى ذراع الدولة المصرية أو استغلال الظرف الاقتصادي".

وفى سياق متصل، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز في ضوء توصية لجنة حقوق المستخدمين، بدأ في تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات بدأت ببورسعيد ودمياط، ومن المرتقب زيارة أسوان الشهر القادم وذلك للتوعية بحقوق المستخدمين والتعريف بمبادرات الجهاز والإطلاع على شكاوى المواطنين.