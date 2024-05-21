شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ تسلط الضوء على التجربة المصرية الملهمة فى تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية للتقارب بين الشعوب والتعاون المشترك بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الشيوخ الأوزبكي، شاركت وكيل مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي في أعمال منتدى المرأة الآسيوية الذي عقد في مدينة سمرقند بجمهورية اوزباكستان، تحت عنوان "المقاربة الاقليمية لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة وتمكينها والقضاء على كافة اشكال العنف والتمييز ضدها".

من جانبها وخلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أعربت فيبي فوزي عن تقديرها لما حققته المرأة الآسيوية من تجاوز للعديد من القيود التي كبلت حركتها على مدار العديد من السنوات، مشيدة بما أنجزته اوزباكستان في هذا الصدد، ومستعرضة التجربة المصرية الملهمة التي أطلقتها الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي استهدفت تمكين المرأة عبر العديد من الخطط والاستراتيجيات.

كما شاركت وكيل مجلس الشيوخ في أعمال المنتدى، حيث أوضحت خلال جلساته رؤية الجمهورية الجديدة للإنسان المصري باعتباره اهم ثروة وطنية، الأمر الذي حتم ضرورة المساواة بين الجنسين والتوافق مع ما تتطلبه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، واستعرضت ملامح الرؤية المصرية لتمكين المرأة وحماية حقوقها من خلال ما نص عليه الدستور ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، كما ألقت الضوء على أهداف اللجان المنشأة لتعزيز إجراءات مواجهة العنف ضد المرأة والمحور التشريعي لمواجهة هذه الظاهرة، والقوانين والتشريعات التي تم إقرارها للتصدي لها.

على هامش المنتدى، ألقت وكيل مجلس الشيوخ و تانزيلا نورباييفا رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية اوزباكستان، حيث نقلت لها تحيات معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، وتطلع سيادته لتوسيع آفاق التعاون بين مصر واوزباكستان على الأصعدة الاقتصادية والثقافية. وتم بحث توثيق أواصر الشراكة بين المجالس التشريعية في البلدين.

كما تم مناقشة أهمية مشاركة مصر في منتدى المرأة الآسيوية الذي تشارك فيه وفود من جميع أنحاء القارة وخارجها، لتبادل الخبرات فيما يخص إتاحة الفرص المتساوية أمام المرأة وتمكينها سياسياً وإقتصاديا واجتماعياً خاصة في المناطق الريفية، كما عقدت السيدة فيبي فوزي سلسلة لقاءات لبحث تعزيز التعاون والشراكة بين المجالس النيابية في مصر و اوزباكستان، شملت رؤساء لجان المرأة والعلاقات الخارجية واللجنة التشريعية بمجلسى الشيوخ والنواب الأوزبكي.