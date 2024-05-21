شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كامل: تعديل قانون نقابة الصحفيين معركة لابد من خوضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، إننا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسيعينات ونحن لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين، مضيفا :"وبالتالي فهي معركة لابد من خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف التي تمر به الصحافة الآن، حتى النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة داخل القانون غير مفعلة".

وأضاف عصام كامل خلال كلمة له فى الاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر العام السادس، لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية :"علينا أن نخوض معركة قانون النقابة فربما تكون جزء من معركة أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، يجب أن نكون أكثر جرأة من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نساهم بشكل كبير لاستقراره".

تعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر العام السادس، لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

ووجهت النقابة الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة بالاجتماع.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.