شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بدعم وتنمية الصناعات الحرفية وتسويق منتجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الحكومة والبرلمان مشتركان فى بناء الدولة المصرية، لذلك يجب ألا ترمى كل جهة اللوم على الآخرين، مشيرا إلى أن اللجنة لا تتصيد الأخطاء للحكومة خاصة في ظل الظروف التي تواجهها الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر بعد محاولات اندثارها خلال الفترة الأخيرة.

وقال مرعى، إنه إذا لم نعمل بكل جد واجتهاد، فلن نستطيع أن نحقق تقدما تنمويا في هذه الدولة، مشددا على أن ذلك يعني ضرورة الاعتماد على الصناعة، بما فيها الصناعات الحرفية والتراثية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن البرلمان يجتهد وينقح في القوانين ويصدر تشريعات تواكب رؤية كل وزارة وتواكب الظروف الاقتصادية والرؤية العالمية بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فعند تنفيذ الحكومة للقانون يظهر وجود معوقات شديدة فوق ما تتخيل.

وذكر أن مصر بها طاقة بشرية هائلة، خاصة في ظل وجود 60 % من الشعب المصري من فئة الشباب، وعدم استغلال تلك الطاقة، سوف نسأل عليه أمام الله.

ووجه الشكر للنائبة هالة أبو السعد على طلب الإحاطة الخاص بالحرف اليدوية الذي تقدمت به، مشيرًا إلي هناك إهمال للصناعات التراثية.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول لتنمية تلك الصناعات، لما توفره من دعم لمصر على المستوى الاقتصادي والتنموي، معربا عن استعداد لجنة المشروعات لتسويق هذا المشروع عالميا على نفقتها الخاصة دون تكليف البرلمان أي مبالغ مالية.