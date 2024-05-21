شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"نقل النواب" يطالب بإحكام الرقابة على المعديات حفاظا على الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر الخبيرى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ملف المعديات من أخطر الملفات التى تواجه وزارة النقل، لاسيما أن معديات الموت تحصد العديد من أرواح الأبرياء، نتيجة عدم إحكام الرقابة على هذه الوسائل التي تنتشر وتعد من أهم وسائل النقل للكثير من العاملين، خاصة في الريف والقرى.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات، في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن حادث سقوط ميكروباص الفتيات بمعدية أبو غالب بمنشأة القناطر، كارثة جديدة تضاف إلى هذا الملف الشائك، الذى يستلزم حصر للمعديات على مستوى الجمهورية، وإعادة النظر في معايير السلامة والأمان التي تتبعها تلك المعديات، مع ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة بغلق المعديات منتهية الصلاحية والمتهالكة والتي تكون السبب في وقوع الكثير من هذه الحوادث.

كما طالب بوضع قواعد وضوابط تنظم سير عمل المعديات والسائقين في منظومة النقل الخاص، لأن سلوكياتهم هي التي قد ينتج عنها تلك الحوادث التي كان آخرها هذا الحادث الأليم.

وقد سقطت صباح اليوم الثلاثاء، سيارة ميكروباص كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر ونتج عن الحادث 15 وفاة.

الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر"معدية أبو غالب"، من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، ونتج عن الحادث 15 حالة وفاة، وتم انتشال 10 جثث، وتمكنت فرق البحث من إنقاذ 9 آخريات.