شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدعم حصول كل مواطن على حقه فى التعليم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهودا كبيرا من أجل دعم حصول كل مواطن على حقه في التعليم اتساقا مع نص المادة 13 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المواثيق الدولية والإقليمية التي تضمن حقوق المواطن في الحصول على التعليم، وأيضا وفقًا للمادة 19 من الدستور المصرى تلتزم الدولة المصرية بأن تكفل الحق في التعليم لكل مواطن والذى يعد إلزاميا حتى المرحلة الثانوية.

وكفلت الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، إضافة إلى محور العمل الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتضمن الحق في التعليم والتي تواجهه بعض التحديات التي عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقليلها والقضاء عليها من خلال تعزيز البنية التحتية والتكنولوجية في عدد كبير من المدارس، وإطلاق المبادرات التي تهدف للقضاء على الأمية وغيرها، وتوفير المستلزمات المدرسية مجانًا لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا لضمان بقائهم في المراحل التعليمية وتقليل نسب التسرب من التعليم.