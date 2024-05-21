شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات للنواب: 135 مليون دولار استثمارات جديدة بمجال البيانات العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن العام الماضي شهد جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري في مجال مراكز البيانات بنحو 135 مليون دولار، والتي سترتفع وفقًا لتقديراتنا، حتى تصل لنحو 700 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الثلاثاء، و المخصص لمناقشة مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025.

وأضاف "شمروخ" أنه تم الانتهاء من تسجيل عدد 10 ملفات لأقمار صناعية مصرية جديدة وتسجيل أكثر من 3000 محطة أرضية بالاتحاد الدولي للاتصالات وذلك خلال العام المنتهي 2023.

وتابع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه يتم توفير ودعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الاستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ.