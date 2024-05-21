شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح التحالف الوطنى فى وضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى في مارس من عام 2022، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع الفئات التي عانت من التهميش على مدار السنوات الماضية، خاصة أنه يملك قاعدة بيانات دقيقة، تمكنه من الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا، وتوفر كل الاحتياجات اللازمة لهم.

فالتحالف الوطني يعد آلية مهمة لتوسع الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، كما يهدف هذا الكيان فى المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائي.

وأطلق التحالف الوطني عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه، وأن هذا الكيان يعد نموذجا محترفا يعبرعن كيفية التنسيق المشترك مع الحكومة فى كافة ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلى ويضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح ، والذى يصنع فارقا فى حياة المواطنين بشكل مستدام.

وفيما يلي نستعرض أهم جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسرة المصرية:



1. امتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة ساهمت في توصيل الدعم الاقتصادي والمادي لمستحقيه.



2. ضمن التحالف كفاءة توزيع التبرعات من خلال حكومتها واستغلالها بخطة محددة وجيدة في منأى عن التكرار والمنافسة.



3. إطلاق مبادرات تنموية وطبية واجتماعية متنوعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي



4. التوسع في تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي لملايين المواطنين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية



5. إتاحة فرص الرعاية الصحية عبر القوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية لكافة المرضى.

6. دعم المقبلين على الزواج بالأجهزة المنزلية للتيسير عليهم.



7. دعم المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وخفض معدلاتها.