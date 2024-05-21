شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تقر موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لعام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال العام المالي القادم 2024/2025.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الجهات الهامه ورافد مهم من روافد الموازنة العامة للدوله بتحقيق إيرادات حققت المركز الثالث في تحقيق الأرباح من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.

وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات، موضحا أن ما تحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدولة منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهرة والإقليم.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها علي الموافقة على الموازنة بالإجماع مع إعداد مذكرة توصية ترفع لوزارة المالية بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.