شكرا لقرائتكم خبر عن "كتلة الحوار" تعقد اجتماعها الأول للمكتب السياسى وتقر تشكيل اللجان المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كتلة الحوار أولي اجتماعات المكتب السياسي بعد تشكيله برئاسة الدكتور باسل عادل وصوت المكتب السياسي بالإجماع علي مجموعة من القرارات التنظيمية الهامة وهي تعيين محمد صفا المحامي رئيسا للجنة كتلة الحوار بمحافظة بورسعيد.

كما أسند المكتب السياسى رئاسة اللجان المركزية للأسماء الآتية وهم دكتور أحمد السمان رئيسا للجنة المحليات والدكتور نضال السعيد رئيسا للجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الاعمال والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل رئيسا للجنة التواصل المجتمعي ونرمين كميل رئيسا للجنة ذوى الهمم.

كما ناقش المكتب السياسي التفاعل مع نصرة القضية الفلسطينية دوليا بمختلف الآليات الممكنة واستعرض رئيس لجنة المحليات فاعليات الدورات التدريبية لتدريب مرشح المحليات وناقش الحضور أيضا فاعليات الاحتفال بمرور سنة علي تدشين كتلة الحوار.