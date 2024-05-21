تم ترحيلهم ناحية الشاطئ .. خطة أمريكية خطيرة قرب حدود مصر

الشارقة - اميمة ياسر - حذر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، من الميناء الأمريكي العائم في قطاع غـ ـزة.

وأوضح أن هذا الميناء يأتي تكاملا مع الخطة الإسـ ـرائيلية الأمريكية لاجتيـ ـاج مدينة رفـ ـح الفلسـ ـطينية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين واشنطن وتل أبيـ ـب على أن يكون الاجتيـ ـاح الإسـ ـرائيلي متوازيا مع إخراج النـ ـازحين من رفـ ـح الفلسـ ـطينية، بحيث لا تكون هناك كثافة سكانية عالية.

وأشار في تصريحات خاصة لـRT، إلى أن تم الاتفاق أيضا على اختيار مواقع بحيث أن ضربها يكون له تأثير ولا يصيب عددا كبيرا من المدنيين، وهذه هي الخطوة التي تنفذ حاليا، مشيرا إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئـ ـين الفلسـ ـطينيين "أونروا" كشفت أنه تم تهـ ـجير 810 آلاف فلسـ ـطيني من رفـ ـح الفلسـ ـطينية، و أنه من الملاحظ أنه تم ترحيلهم ناحية الشاطئ.