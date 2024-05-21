تساؤلات جديدة حول تعامل ماكرون في كاليدونيا

أثيرت تساؤلات جديدة حول تعامل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع الإرث الاستعماري الفرنسي، مع اندلاع أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة، حيث قُتل ستة أشخاص، بينهم اثنان من رجال الدرك، وأصيب مئات آخرون وسط اشتباكات مسلحة وعمليات نهب وإحراق متعمد.

لذا قرر ماكرون القيام برحلة مفاجئة إلى كاليدونيا الجديدة، التي تشهد أعمال شغب، وهي المنطقة الفرنسية في المحيط الهادئ، التي عانت منذ أيام من الاضطرابات القاتلة، حيث سعى السكان الأصليون منذ فترة طويلة إلى الاستقلال.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، بريسكا ثيفينوت، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حيث قال الرئيس إنه قرر القيام برحلة ذهابًا وإيابًا لمسافة تزيد على 33 ألف كيلومتر (20 ألف ميل) بنفسه إلى الأرخبيل الواقع شرق أستراليا.

عقود من التوترات

وكانت هناك عقود من التوترات بين سكان الكاناك الأصليين الذين يسعون إلى استقلال الأرخبيل، الذي يبلغ عدد سكانه 270 ألف نسمة، وأحفاد المستعمرين الذين يريدون البقاء جزءًا من فرنسا.

واندلعت الاضطرابات في 13 مايو،عندما ناقش المجلس التشريعي الفرنسي في باريس تعديل الدستور الفرنسي لإجراء تغييرات على قوائم الناخبين في كاليدونيا الجديدة، ويخشى المعارضون أن يفيد هذا الإجراء السياسيين الموالين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة، ويزيد من تهميش الكاناك الذين عانوا ذات يوم من سياسات الفصل العنصري الصارمة والتمييز على نطاق واسع.

وتعد أعمال العنف هي الأشد التي تهز كاليدونيا الجديدة منذ الثمانينيات، عندما فرضت فرنسا أيضًا إجراءات الطوارئ على الجزيرة التي أصبحت فرنسية في عام 1853، في عهد الإمبراطور نابليون الثالث.

وأعلنت باريس حالة الطوارئ لمدة 12 يومًا على الأقل في الجزيرة، وهرعت إلى إرسال 1000 تعزيز لدعم قوات الأمن التي فقدت السيطرة على أجزاء من العاصمة نوميا.