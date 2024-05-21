ألمانيا تشجع كييف لصد هجوم روسي

في أحدث عرض علني للدعم لأوكرانيا من قبل شركائها الغربيين، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى كييف على الرغم من أن تسليم الأسلحة والذخيرة الموعودة من دول الناتو مثل ألمانيا كانت بطيئة وتركت أوكرانيا عرضة للخطر.

وجددت دعوات برلين لشركائها لإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في الوقت الذي تقصف فيه روسيا أوكرانيا بالصواريخ والقنابل الانسيابية . وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

وتحاول القوات الأوكرانية المستنفدة صد هجوم روسي شرس على طول الحدود الشرقية في واحدة من أهم مراحل الحرب التي دخلت عامها الثالث.

بطارية باتريوت

وتعهدت ألمانيا مؤخرا بتزويد أوكرانيا ببطارية باتريوت ثالثة أمريكية الصنع، لكن مسؤولين في كييف يقولون إنهم ما زالوا يواجهون نقصا مثيرا للقلق في الدفاعات الجوية ضد الهجوم الروسي.

وقد استخدمت قوات الكرملين تفوقها في السماء لإضعاف شبكة الكهرباء في أوكرانيا، على أمل إضعاف الروح المعنوية الأوكرانية وتعطيل صناعتها الدفاعية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات الكرملين لا تزال تركز جهودها على مقاطعة دونيتسك الشرقية ومنطقة خاركيف الشمالية الشرقية، حيث تتسبب القنابل الانزلاقية الروسية المحملة بالمتفجرات في تدمير المناطق العسكرية والمدنية.

وأضاف: «هذا يعيدنا مرارًا وتكرارًا إلى الحاجة إلى الدفاع الجوي – إلى أنظمة دفاع إضافية يمكن أن تخفف بشكل كبير من الصعوبات التي يواجهها محاربونا والتهديد الذي يواجه مدننا ومجتمعاتنا».

مناطق النزاع

وزعم زيلينسكي أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المناطق المتنازع عليها، رغم أن روسيا تقول إنها استولت على سلسلة من القرى الحدودية.

ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من مزاعم أي من الجانبين في ساحة المعركة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن بيربوك كانت تعتزم زيارة خاركيف، لكن الرحلة ألغيت لأسباب أمنية. وتم إجلاء ما يقرب من 11 ألف شخص من مناطق خاركيف الحدودية منذ أن شنت روسيا عملياتها الهجومية هناك في 10 مايو.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن هجومًا روسيًا بطائرة بدون طيار أصاب البنية التحتية للنقل في مدينة خاركيف، العاصمة الإقليمية، مما أدى إلى إتلاف أكثر من 25 شاحنة وحافلة ومركبات أخرى. وأضاف أن سبعة أشخاص أصيبوا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن وتيرة الهجمات الروسية في خاركيف تباطأت ، على الرغم من استمرار القتال.

مناشدات المسؤولين

ومن المقرر أن تجتمع بيربوك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في كييف. ويقاوم المستشار الألماني أولاف شولتز مناشدات المسؤولين الأوكرانيين لتوفير صواريخ توروس المجهزة بتكنولوجيا التخفي والتي يصل مداها إلى 500 كيلومتر (300 ميل).

وستكون الصواريخ الألمانية والسويدية قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق روسيا من الأراضي الأوكرانية. لكن برلين رفضت هذا الاحتمال، قائلة إن إرسال الصواريخ من شأنه أن يؤدي إلى خطر التورط بشكل مباشر في الحرب.

وقالت مؤسسة بحثية مقرها واشنطن إن القيود المفروضة على عدم السماح لأوكرانيا بإطلاق النار على روسيا حرم كييف من القدرة على ضرب القوات الروسية وحشد المعدات لشن هجمات على الجانب الآخر من الحدود.

القوات الروسية تقوم بـ:

بغارات استطلاعية وتخريبية في منطقتي سومي وتشرنيهيف شمالي أوكرانيا تقصف المستوطنات الحدودية وتزرع المزيد من حقول الألغام تقصف أوكرانيا بالصواريخ والقنابل الانسيابية