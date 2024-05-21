وقال الجيش إنه تم إنقاذ الرهائن خلال عملية عسكرية استمرت لعدة أيام في غابة سامبيسا، التي كانت ذات يوم محمية غابات مزدحمة تمتد على طول الحدود مع الكاميرون والنيجر، ولكنها الآن بمثابة جيب تشن منه بوكو حرام والفصائل المنشقة عنها هجمات. والتي تستهدف أيضًا الأشخاص وقوات الأمن في البلدان المجاورة.
وبدا الأطفال الـ209 و135 امرأة وستة رجال منهكين في ملابسهم البالية.
عدم الفرار
وعند الحديث مع الرهائن ذكرن النساء بأن وجود الأطفال منعهن من الفرار، حيث كان لدى إحدى الرهائن سبعة أطفال وتحدثت كيف أنها وآخرين لم يتمكنوا من الفرار بسبب أطفالهم.
وقالت هاجارا عمارة، التي تم إنقاذها مع أطفالها: «كنت أرغب دائماً في الفرار ولكنني لم أستطع بسبب الأطفال». «إذا قبضوا عليك وأنت تحاول الهرب، فسوف يقومون بتعذيبك وسجنك إلى أجل غير مسمى».
وتم نقل الرهائن المفرج عنهم في شاحنات إلى مقر حكومة ولاية بورنو، حيث ستعتني بهم السلطات حتى عودتهم إلى ديارهم.
وقال الجيش إن بعض المتطرفين قتلوا خلال عملية الإنقاذ ودمرت منازلهم المؤقتة.
بدء التمرد
وبدأت جماعة بوكو حرام، المتمردون الجهاديون المحليون في نيجيريا، تمردها في عام 2009. وقُتل ما لا يقل عن 35 ألف شخص ونزح 2.1 مليون شخص نتيجة للعنف المتطرف، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة في نيجيريا.
كانت هذه تفاصيل خبر 350 رهينة ينقذها الجيش النيجيري من بوكو حرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.