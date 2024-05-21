اضطراب هوائي يضرب طائرة سنغافورية

وقالت شركة الطيران، في منشور على «فيسبوك»، إن الرحلة من طراز بوينغ 777، المتجهة من مطار هيثرو بلندن إلى سنغافورة، وعلى متنها 211 راكبا وطاقم مكون من 18 فردا، هبطت بمطار سوفارنابومي في بانكوك. وقد هرعت الطواقم الطبية لمساعدة الركاب، حيث أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها مطار سوفارنابومي على منصة الرسائل LINE صفًا من سيارات الإسعاف تتدفق إلى مكان الحادث.
وأوضحت الخطوط الجوية السنغافورية على «فيسبوك» أنه بعد أربع ساعات من الهبوط الاضطراري، ظل 18 شخصًا في المستشفى، بينما تم علاج 12 آخرين في العيادات الخارجية. وأضافت: «يجرى فحص باقي الركاب وأفراد الطاقم، ويتلقون العلاج عند الضرورة».
تتبع البيانات
وقال المدير العام لمطار سوفارنابومي يتيبونج كيتيكاشورن، في مؤتمر صحفي، إن الرجل البريطاني أصيب على ما يبدو بنوبة قلبية. وتُظهر بيانات التتبع، التي التقطتها FlightRadar24 وحللتها وكالة Associated Press، أن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية SQ321 كانت تحلق على ارتفاع 37000 قدم (11300 متر).
وتبين البيانات أنه في مرحلة ما هبطت طائرة بوينغ 777-300ER فجأة، وبشكل حاد إلى ارتفاع 31000 قدم (9400 متر) في ثلاث دقائق تقريبًا، ثم بقيت بعد ذلك على هذا الارتفاع مدة تقل عن 10 دقائق، قبل تحويل مسارها، وهبوطها في بانكوك بعد أقل من نصف ساعة.
وقد حدث الهبوط الحاد في تلك الاضطرابات الجوية خلال تحليق الطائرة فوق بحر أندامان بالقرب من ميانمار. وأرسلت الطائرة حينها «رمز النعيق» 7700، وهو إشارة طوارئ دولية.
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