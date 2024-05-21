"الدفاع الروسية": بدء المرحلة الأولى من مناورات استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الإخبارية الروسية عن بيان وزارة الدفاع الروسية أن "قيادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بدأت المرحلة الأولى من التدريبات العملية لإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الجنوبية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة "الرؤوس الساخنة" في العواصم الغربية.