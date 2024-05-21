السوداني وزيلينسكي يؤكدان أهمية انعقاد اللجنة "العراقية الأوكرانية" لتعزيز التعاون

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وأهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان مجلس الوزراء العراقي أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجري اليوم بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأوكراني والذي تم خلاله توجيه الدعوة رسميا للعراق للمشاركة في مؤتمر (السلام في أوكرانيا) الذي سيُعقد في سويسرا الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق أيضًا إلى الشركات الأوكرانية العاملة في العراق وخطوات الحكومة وإجراءاتها في توفير البيئة الاستثمارية المثالية المحفزة للعمل والاستثمار.