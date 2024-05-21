وزير خارجية تونس يؤكد أهمية العلاقات مع قطر والارتقاء بها استجابة لتطلعات شعبيهما

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عمق وعراقة الروابط الأخوية القائمة بين بلاده وقطر، مبرزًا أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب، تجسيدًا للإرادة الصادقة لقيادتيهما وبما يستجيب لتطلعات شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي بمناسبة انتهاء مهام عمله، حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان اليوم الثلاثاء.

ورحب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بالدعوة التي وجهها له الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لزيارة الدوحة، وعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.

ووعد "عمار" بإنجاز هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، مشيدا بجهود السفير القطري في دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين طيلة السنوات التي قضاها بتونس، و معربا عن تمنياته بمزيد الازدهار والرخاء لدولة قطر وشعبها الشقيق.

من جانبه، أكد السفير القطري تميز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الحرص على عقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة قريبا والتي ستكون لبنة جديدة في دعم مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين.