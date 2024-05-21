"النشرة: فصيلة عدلون أوقفت شخصاً مطلوب بسرقة احدى المنشآت في بلدة الزرارية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنه "بنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها فصيلة عدلون و بعد توقيفها مؤخراً احد الاشخاص الذي انتشر له فيديو وهو يقوم بسرقة احدى المنشآت الرياضية في بلدة الزرارية وبعد اعترافه عن شريكه بعملية السرقة المتواري عن الأنظار، وبعد تكثيف الجهود عملت قوة من فصيلة عدلون ومخفر الزرارية على رصد المطلوب م.ع.ح في بلدة الزرارية".
ولفت المراسل، الى أنه "بعد كمين محكم تمكنت من توقيفه وقد تبين انه مطلوب للقضاء بجرائم السرقة، اطلاق نار، الاحتيال، تجارة الاسلحة، تعاطي المخدرات وهو من اصحاب السوابق و التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
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